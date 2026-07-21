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Künstliche IntelligenzOpenAI übernimmt Verantwortung für KI-gesteuerten Hackerangriff

Sam Altman ist der CEO von OpenAI.  (Archivbild)
Sam Altman ist der CEO von OpenAI.  (Archivbild) Jason Redmond / AFP

Während eines Tests verselbstständigen sich KI-Modelle und kompromittieren die Infrastruktur der KI-Plattform Hugging Face. Die Verantwortlichen bei OpenAI räumen ein, es handele sich um einen „beispiellosen Cyber-Vorfall“.

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Der US-Konzern OpenAI hat die Verantwortung für einen Hackerangriff auf die KI-Plattform Hugging Face in der vergangenen Woche übernommen. Einige der fortschrittlichsten KI-Modelle des Unternehmens seien bei einem Sicherheitstest aus einer eigentlich abgeschotteten Umgebung ausgebrochen, teilte OpenAI mit. Sie hätten sich demnach Zugang zum Internet verschafft und die Infrastruktur von Hugging Face kompromittiert, um ein Testziel zu erreichen.

Hugging Face, eine Plattform zum Austausch von KI-Modellen und Datensätzen, hatte vergangene Woche von einem Angriff berichtet, der vollständig von einem autonomen KI-System gesteuert worden sei. OpenAI sprach von einem „beispiellosen Cyber-Vorfall“ und kündigte an, die Sicherheitsvorkehrungen zu verstärken. Der Vorfall dürfte die Debatte über die Risiken besonders leistungsfähiger KI-Modelle weiter anheizen.

© SZ/rtr/gelu - Rechte am Artikel können Sie hier erwerben.
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