Sam Altman hat eine wilde Woche hinter sich. Erst sprach der Chef von Open AI vor dem UN-Sicherheitsrat in New York. Dann reiste er weiter ins Weiße Haus zum Staatsdinner zu Ehren des chinesischen Präsidenten Xi Jinping. Altman, den vor ein paar Jahren nur wenige kannten, gehört jetzt zu den mächtigsten Unternehmern der USA. Der Gründer des KI-Unternehmens ist inzwischen der gefragteste Gesprächspartner, wenn es um die Risiken von KI geht, und gibt sich gern als vorausschauender Mahner vor den Gefahren.