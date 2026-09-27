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Künstliche IntelligenzWie Open AI mit seinen KI-Agenten ringt

Lesezeit: 2 Min.

Am 23. September trat Open-AI-Chef Sam Altman vor dem Sicherheitsrat der Vereinten Nationen in New York auf. Es ging, natürlich, um die Zukunft von KI.
Am 23. September trat Open-AI-Chef Sam Altman vor dem Sicherheitsrat der Vereinten Nationen in New York auf. Es ging, natürlich, um die Zukunft von KI.
Brendan McDermid/REUTERS

Vor dem UN-Sicherheitsrat und im Weißen Haus präsentiert sich der Open-AI-Chef Sam Altman als Mahner. Zugleich häufen sich Fälle, in denen seine Programme Sicherheitsgrenzen missachten.

Von Ann-Kathrin Nezik

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Sam Altman hat eine wilde Woche hinter sich. Erst sprach der Chef von Open AI vor dem UN-Sicherheitsrat in New York. Dann reiste er weiter ins Weiße Haus zum Staatsdinner zu Ehren des chinesischen Präsidenten Xi Jinping. Altman, den vor ein paar Jahren nur wenige kannten, gehört jetzt zu den mächtigsten Unternehmern der USA. Der Gründer des KI-Unternehmens ist inzwischen der gefragteste Gesprächspartner, wenn es um die Risiken von KI geht, und gibt sich gern als vorausschauender Mahner vor den Gefahren.

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