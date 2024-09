Der bedeutendste Abgang ist zweifellos Mira Murati. Die bisherige Technikchefin war es, die in den turbulenten Novembertagen 2023 kurzfristig den Chefposten von Sam Altman übernommen hatte. Und Murati war es auch gewesen, die sich vor Altmans Rauswurf beim mächtigen Aufsichtsrat von Open AI über dessen Führungsstil beschwert hatte. Die Rolle rückwärts zurück auf den Posten der Technikchefin dürfte sich eine Weile lang seltsam angefühlt haben, öffentlich darüber gesprochen hat Murati allerdings nie.

Auch jetzt tritt Murati nicht nach, im Gegenteil. Ihre Abschiedsnachricht an das Unternehmen und Sam Altman trieft geradezu vor zu Papier gebrachter Dankbarkeit und Wertschätzung für Geleistetes und Erlebtes. Auch Sam Altmans Antwort verliert kein schlechtes Wort über Murati, genauso wenig wie über die anderen Abgänge von Forschungschef Bob McGrew und dessen Nummer zwei Barret Zoph. Nicht bekannt ist allerdings, wie viel Prozent der Nachrichten jeweils von den Sprachmodellen der Firma verfasst wurden.

Hinter den Kulissen betreibt Sam Altman den Umbau der Firma

Denn hinter den Kulissen rumort es gewaltig. Einem Bericht von Reuters zufolge plant Altman einen radikalen Umbau der Firma. Bislang kontrolliert ein Aufsichtsrat des gemeinnützigen Arms der Firma die Geschicke der gewinnorientierten Seite. Dem Bericht zufolge will Altman nun diesen gewinnorientierten Bereich stärker vom gemeinnützigen Teil von Open AI trennen und dabei auch den Aufsichtsrat als Kontrolleur loswerden. Zudem will er eine Vereinbarung abschaffen, wonach Investoren maximal das Hundertfache ihres Einsatzes mit einem Investment bei Open AI verdienen können. Das Argument: Die bisherige Konstruktion sei hinderlich dabei, neue Investoren für das Start-up zu finden.

Derzeit befindet sich Open AI Berichten zufolge in Gesprächen mit einer Reihe von Investoren, darunter Nvidia, Apple und Sequoia Capital, die bei einer Bewertung von 150 Milliarden Dollar insgesamt Anteile für 6,5 Milliarden Dollar erwerben würden. Bedingung für den Einstieg soll aber der erwähnte Umbau des Unternehmens sein.

Im Zuge des Umbaus soll dann auch Gründer Altman zum ersten Mal eine Beteiligung an der profitorientierten Open-AI-Sparte bekommen, die Rede ist von rund sieben Prozent. Altman hatte auf eine Beteiligung bislang verzichtet, weil die Regeln für den Open-AI-Aufsichtsrat vorsahen, dass nur eine Minderheit der Mitglieder finanzielle Interessen an den Geschicken des profitorientierten Arms haben darf. In der neuen Struktur scheint es dieses Hindernis also nicht mehr zu geben.

Ob dieser radikale Umbau des einstigen Weltverbesserungsunternehmens mit den nun überraschend zusammenfallenden Abgängen der wichtigen Mitarbeiter zusammenhängt? Natürlich nicht, sagt Altman. Das sei reiner Zufall.