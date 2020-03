Am Sonntagabend fiel der Preis für ein Fass Brent-Öl innerhalb von Sekunden nach Marktöffnung um 31 Prozent. Einen so starken Preisverfall gab es zuletzt 1991.

Der Ölpreis ist am Sonntagabend um 31 Prozent eingebrochen. Hintergrund ist die Sorge vor einem Preiskrieg unter den Öl-Förderländern.

Der Ausbruch des neuartigen Coronavirus Sars-CoV-2 hat zu einem deutlich eingeschränkten Reiseverkehr geführt, was die Nachfrage nach Öl verringerte. Die Organisation Erdöl exportierender Länder (Opec) wollte deshalb die Produktion drosseln. Russland lehnte das ab.

Russland ist nicht Mitglied der Opec, hatte aber seit 2016 eine Vereinbarung mit Saudi-Arabien, die den Ölpreis der vergangenen Jahre stets bestimmte. Nach dem Scheitern der Gespräche zwischen den beiden Ländern am Freitag war der Preis für Öl bereits deutlich gesunken.

Saudi-Arabien will einem Insider zufolge nun seine Ölproduktion erhöhen. Zudem hatte der staatliche saudiarabische Öl-Konzern Saudi Aramco erklärt, den offiziellen Verkaufspreis für alle Öl-Sorten und alle Abnehmer zu senken. So sollen sich Lieferungen nach Nordwest-Europa um acht Dollar je Barrel verbilligen. Auch Russland will die Ölproduktion seiner Firmen nicht mehr beschränken.

Einen Preisverfall von mehr als 30 Prozent gab es zuletzt während des Golfkriegs 1991.