101 209 778,70. Das ist die Zahl, die auf dem Bildschirm von Sophie Rain erscheint, als sie im Januar für alle sichtbar ihre Einkünfte auf dem Portal Onlyfans überprüft. Sie filmt sich selbst für ein Instagram-Video und entschuldigt sich, dass es ein bisschen länger dauert mit dem Aktualisieren der Onlyfans-App – schrecklicher Empfang in diesem Privatjet. „Dies ist das letzte Video zu diesem Thema“, sagt Rain. „Ich habe keinen Grund, über mein Einkommen zu lügen.“ Mehr als 101 Millionen Dollar hat sie seit dem Erstellen ihres Accounts auf der Erwachsenen-Plattform Onlyfans im Mai 2023 verdient – ein dreistelliger Millionenbetrag in zweieinhalb Jahren. Ihr Instagram-Post ist Trotz und Warnung zugleich, sie schreibt unter das Video: „Solltet ihr darüber nachdenken, in diese Branche einzusteigen: Überlegt es euch in aller Ruhe noch mal! Die Risiken sind größer als diese winzige Aussicht auf Reichtum.“