Zum Hauptinhalt springen

Online-ShoppingBleiverseuchte Kuscheltiere, brandgefährliche Rasierer – und niemand stoppt es

Lesezeit: 5 Min.

Im Internet bestellte Waren sind nicht immer sicher für die Verbraucher: Pakete-Zustellbasis in Berlin.
Im Internet bestellte Waren sind nicht immer sicher für die Verbraucher: Pakete-Zustellbasis in Berlin. Friedrich Bungert

Trotz EU-Warnungen landen täglich gesundheitsschädliche Produkte auf deutschen Internet-Marktplätzen. Warum ein europäisches Kontrollsystem immer wieder dabei versagt, die gefährlichen Artikel aus dem Verkehr zu ziehen.

Von Michael Kläsgen

Eine grüne Plüsch-Schildkröte mit Kulleraugen, verseucht mit Blei. Drei Jahre lang online zum Kauf angeboten, obwohl eine offizielle Warnung vorlag. Ein Herren-Trockenrasierer, der nicht nur Bartstoppeln schneidet, sondern auch Stromschläge verteilt. Vier Jahre in einem Internet-Shop trotz Warnung erhältlich, ehe er entfernt wurde.

Zur SZ-Startseite

Online-Shopping
:Warum Secondhand gerade jetzt so boomt

Die Plattform Vinted ist dermaßen erfolgreich, dass man sich schon mal fragen kann: Wieso kaufen eigentlich so viele Menschen gebrauchte Kleider, Bücher und Spielsachen? Ein kleiner Beitrag zur Konsumforschung.

SZ PlusVon Lea Hampel

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite