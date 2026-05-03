Eine grüne Plüsch-Schildkröte mit Kulleraugen, verseucht mit Blei. Drei Jahre lang online zum Kauf angeboten, obwohl eine offizielle Warnung vorlag. Ein Herren-Trockenrasierer, der nicht nur Bartstoppeln schneidet, sondern auch Stromschläge verteilt. Vier Jahre in einem Internet-Shop trotz Warnung erhältlich, ehe er entfernt wurde.
Online-ShoppingBleiverseuchte Kuscheltiere, brandgefährliche Rasierer – und niemand stoppt es
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Trotz EU-Warnungen landen täglich gesundheitsschädliche Produkte auf deutschen Internet-Marktplätzen. Warum ein europäisches Kontrollsystem immer wieder dabei versagt, die gefährlichen Artikel aus dem Verkehr zu ziehen.
Von Michael Kläsgen
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