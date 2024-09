Von Michael Bauchmüller, Berlin

Das Bundeswirtschaftsministerium will die Regeln für chinesische Online-Plattformen verschärfen und verlangt mehr Kontrollen ihrer Produkte. Das geht aus einem „Aktionsplan E-Commerce“ des Ministeriums hervor, der der Süddeutschen Zeitung vorlegt. Häufig kämen über die Plattformen Produkte auf den europäischen Markt, die gegen EU-Vorgaben rund um Produktsicherheit, Verbraucherschutz, Gesundheits- oder Umweltstandards verstießen, heißt es in dem dreiseitigen Plan. Dies solle durch eine „konzertierte Aktion“ von Zoll und Behörden möglichst in allen EU-Ländern unterbunden werden, etwa durch systematische Kontrollen und Testkäufe. „Wer online einkauft, muss sich auf sichere und unbedenkliche Produkte verlassen können“, sagte Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) der SZ. Giftige Substanzen gehörten nicht in Kleidung oder Spielgeräte. „Die deutschen und europäischen Sicherheitsstandards müssen erfüllt und durchgesetzt werden.“