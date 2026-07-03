Der Mann im Videoanruf sieht aus wieder der eigene Enkel, er redet wie er, aber er ist es nicht. Wie man sich gegen KI-Betrugsmaschen wehrt.

Der Prinz aus Nigeria ist tot, also jetzt wirklich. Lange hatten es Betrüger per Massen-E-Mails mit der Masche versucht, dass es ein angeblicher Prinz ein Erbe hinterlassen habe, das man gegen eine geringe Gebühr ... Eigentlich war das alles leicht durchschaubar, halbseiden von vorn bis hinten. Manche fielen trotzdem darauf herein. Und die „geringe Gebühr“ war natürlich weg.