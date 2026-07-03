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Online-Betrüger und KIDie wollen nur Ihr Bestes – Ihr Geld

Lesezeit: 3 Min.

Betrüger haben es oft auf ältere Leute abgesehen und setzen die Menschen mit Schockanrufen unter Druck.
Betrüger haben es oft auf ältere Leute abgesehen und setzen die Menschen mit Schockanrufen unter Druck. EirinDesign/IMAGO/Cavan Images

Der Mann im Videoanruf sieht aus wieder der eigene Enkel, er redet wie er, aber er ist es nicht. Wie man sich gegen KI-Betrugsmaschen wehrt.

Von Helmut Martin-Jung

SZ bei Google bevorzugen

Der Prinz aus Nigeria ist tot, also jetzt wirklich. Lange hatten es Betrüger per Massen-E-Mails mit der Masche versucht, dass es ein angeblicher Prinz ein Erbe hinterlassen habe, das man gegen eine geringe Gebühr ... Eigentlich war das alles leicht durchschaubar, halbseiden von vorn bis hinten. Manche fielen trotzdem darauf herein. Und die „geringe Gebühr“ war natürlich weg.

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