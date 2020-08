Von Nils Wischmeyer, Köln

Eigentlich wollten die Mitarbeiter bei N26 nur ein wenig mitreden in der Firma und dafür einen Betriebsrat gründen. Was nach einem normalen Vorgang klingt, ist in den vergangenen Tagen zu einem Konflikt zwischen Führungsriege und Mitarbeitern eskaliert. Hintergrund ist, dass am Donnerstag und Freitag der Wahlvorstand für eine Betriebswahl gewählt werden sollte. N26 hatte dagegen eine Verfügung erwirkt, weil der Firma zufolge die Hygiene-Vorschriften nicht eingehalten würden. Das Arbeitsgericht in Berlin gab N26 recht, womit die Wahl nicht hätte stattfinden dürfen.

Die Initiatoren bedienten sich aber eines Tricks: Nicht sie, sondern die Gewerkschaft Verdi hält die Sitzungen ab. So verstoße man nicht gegen die Auflagen des Gerichts, könne aber trotzdem wählen, erklären die Initiatoren auf ihrer Webseite.

Am Donnerstag fand entsprechend die erste der N26 Operations GmbH statt und die Mitarbeiter wählten einen Wahlvorstand, der nun die Wahl zum Betriebsrat organisieren soll. Am Freitag soll die zweite Vorwahl für die N26 GmbH folgen.

N26 selbst verweist darauf, dass es nach wie vor kein Hygiene-Konzept gebe. Man warte auf eine entsprechende Entscheidung des Arbeitsgerichts, ob die Veranstaltung so hätte stattfinden dürfen und was das für den Freitag heißt.

Seit Wochen schwelt ein Konflikt um mehr Mitbestimmung

Doch ging es nur um die Sorge vor der Pandemie? Bei N26 schwelt seit einigen Wochen ein Konflikt zwischen Management und Mitarbeitern um mehr Mitbestimmung. Die Initiatoren des Betriebsrats fühlen sich von ihren Chefs alleingelassen, das Vertrauen zu den Managern sei "auf einem historischen Tiefstand", heißt es. Sie verweisen darauf, dass man sich seit einiger Zeit darum bemühe, Dinge im Unternehmen zu ändern, bei Meetings ebenso wie über digitale Kanäle. Da dies erfolglos gewesen sei, müsse man nun neue Wege gehen.

Erstmals öffentlich machten sie die Pläne, die offenbar schon seit Monaten vorbereitet werden, über die Webseite N26worker.com und einen dazugehörigen Twitterkanal. Das Fachmagazin Finance Forward berichtete zuerst darüber.

Die Führungsriege stellte sich offen gegen das Bestreben. So sollen die Gründer einem Bericht von Finance Forward zufolge in einer Mail an die Mitarbeiter geschrieben haben, dass ein Betriebsrat fast allen Werte des Unternehmens widerspreche, die Zusammenarbeit komplexer werde, die Kultur des Vertrauens untergrabe und sich die jeweilige Karriereentwicklung verschlechtere. Das Management schlug stattdessen ein internationales Gremium vor. Man gehe nicht gegen eine Mitarbeiterbeteiligung vor, sondern unterstütze den Willen der Mitarbeiter, heißt es auf Anfrage.