Die Drogeriemarktkette dm startet ihre Online-Apotheke am kommenden Dienstag. Geschäftsführer Sebastian Bayer schrieb am Freitag in einer Mail an die Belegschaft, die der SZ vorliegt, „am 16. Dezember planen wir den Starttermin unserer Versand-Apotheke dm-med“. Ein Unternehmenssprecher bestätigte den Plan. Die in Tschechien ansässige dm-Apotheke verursacht viel Aufregung im Markt. Aktienkurse führender Online- Apotheken in ganz Europa brachen seit Bekanntwerden des Vorhabens ein.

Stationäre Apotheker lehnen den Einstieg von dm in den Markt ab. Handelsexpertinnen wie Karo Junker de Neui werten es hingegen positiv, dass dm Kundenbedürfnisse schnell und leicht zugänglich bedienen will. Laut Bayer beabsichtigt dm, apothekenpflichtigte, rezeptfreie Arzneimittel sowie ein „apothekenexklusives Ergänzungssortiment“ anzubieten, darunter etwa Schmerzmittel. Dem Unternehmen war es wichtig, dass die Online-Apotheke nach mehreren Verzögerungen noch vor Weihnachten starten kann.