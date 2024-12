Der österreichische Öl-, Gas- und Chemiekonzern OMV hat mit sofortiger Wirkung seinen langjährigen Erdgas-Liefervertrag mit der russischen Gazprom gekündigt. Grund für diesen Schritt seien mehrere grundlegende Vertragsverletzungen durch Gazprom, wie das Unternehmen mitteilte. Der Vertrag, der aus 2006 stamme, hatte eigentlich eine Laufzeit bis 2040. Auf die Frage, ob die Erdgaslieferungen von Gazprom an die OMV für immer gestoppt werden, hatte OMV-Chef Alfred Stern noch Ende November der SZ gesagt: „Ich kann nicht beurteilen, was noch passieren wird. Der Vertrag läuft ja noch. Ausschließen kann man nichts.“ Jetzt gibt es also Klarheit.