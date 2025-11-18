Man könnte meinen, der Mann ist präsent genug, um nicht zu denjenigen zu gehören, die gerade die Appelle zu mehr Anstrengung treffen. Der Bundeskanzler, Unternehmerinnen und andere Menschen mit ökonomischer Ahnung oder Meinung fordern dieser Tage – nicht zuletzt auf dem Wirtschaftsgipfel der SZ in Berlin –, die Deutschen müssten wieder mehr und länger arbeiten, um als Nation wirtschaftlich mitzuhalten. Davon bleibt selbst Fernsehmoderator Oliver Welke, 59, der Woche für Woche im ZDF erscheint, nicht verschont. Das erzählte er am Montag beim Gipfel der SZ in Berlin im abendlichen Talk. Erst kürzlich, so Welke, stand er in seiner Heimatstadt Bonn im Supermarkt. Es sei Sommer gewesen, Welkes Sendung, die „Heute-Show“, hatte Pause, wie so viele Sendungen. Da habe ihn ein anderer Kunde, der Tonfall vorwurfsvoll bis leicht gehässig, angesprochen: „Na, mal wieder Lust auf Arbeit?“