Von Jan Schmidbauer

Wenn man mit Oliver Blume über dessen Jugend spricht, drängt sich schnell ein Verdacht auf: Dieser Mann musste ja bei Volkswagen landen. Blume ist 15 Kilometer entfernt vom VW-Werk in Wolfsburg aufgewachsen. Sein erstes Auto? Natürlich ein Käfer. Sein Nebenjob? In Papas Supermarkt in Wolfsburg, Porschestraße. Doch der Mann, der vor zwei Jahren den Vorstandsvorsitz des Konzerns übernommen hat und dort jetzt die härtesten Sparmaßnahmen seit Jahrzehnten durchsetzen will, wurde eher zufällig Automanager.