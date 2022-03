Krieg in der Ukraine

Die EU will hart gegen Oligarchen vorgehen, die Putin gestützt haben. Die Bundesregierung klingt deutlich moderater - obwohl mindestens zwei Männer auf der Sanktionsliste über erhebliches Vermögen in Deutschland verfügen.

Von Matthias Kolb, Klaus Ott, Robert Roßmann und Sonja Salzburger

EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen klang am Dienstag im Europaparlament sehr kämpferisch. Russische Oligarchen, die den Machthaber Wladimir Putin stützten, werde man hart angehen. Yachten, teure Autos, Luxusimmobilien und anderes Vermögen, "all das werden wir einfrieren". Eine entsprechende Verordnung hatte die EU am Montagabend erlassen. Sie soll EU-weit Oligarchen treffen, die hier Firmen und Villen besitzen, gut gefüllte Bankkonten oder anderweitiges Vermögen haben.