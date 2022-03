Essay von Markus Zydra

Deutsche Strafverfolger klingeln an der fürstlichen Eingangstür, ein gut gekleideter Mann öffnet, das Gespräch beginnt mit einer Frage der Gäste: "Ist das Ihr Haus"? "Nein, ich wohne nur hier." "Aber wem gehört es denn?" "Ich weiß nicht, einer Firma, irgendwo." "Aber Sie bezahlen dann doch Miete an jemanden, an wen?" "Keine Ahnung, fragen Sie meinen Anwalt, der weiß bestimmt, an welche Firma ich die Miete überweise."