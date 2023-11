Deutschlandpakt:Das neue Deutschlandtempo bremst

Kommentar von Michael Bauchmüller

Wenn der Kanzler etwas will, kann er sehr hartnäckig sein. Wie jetzt das "neue Deutschlandtempo". Wo in diesem Land gebaut wird, egal ob Windräder, Landstraßen, Häuser oder Gütertrassen, soll es in Zukunft rasend schnell gehen. Zumindest in hiesigen Amtsstuben. Den entsprechenden "Pakt" haben Bund und Länder am Montag geschlossen, alles soll nun "deutlich schneller und unbürokratischer" gehen. Was ja an sich gar keine schlechte Idee ist. Nur ahnen weder Kanzler noch Länder, wie sehr das nach hinten losgehen könnte.