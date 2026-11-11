Angespannt ist noch die milde Formulierung, wenn es um die aktuelle Stimmung in der deutschen Autoindustrie geht. Überall wird gespart, werden Jobs abgebaut und teilweise auch Investitionen in die Zukunft abgesagt, zum Beispiel bei Volkswagen. Und dann wird obendrein auch noch über einen neuen Tarifvertrag in der Metall- und Elektroindustrie verhandelt – mit der Aussicht auf eine harte Auseinandersetzung.
Vorschlag der IG MetallKällenius signalisiert Gesprächsbereitschaft im Tarifstreit
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Eskaliert der Tarifstreit in der Autoindustrie – oder gibt es einen Kompromiss in der Krise? Der Mercedes-Chef jedenfalls zeigt sich aufgeschlossen für einen Vorschlag der IG Metall. Anders als seine Kollegen.
Von Stephan Radomsky
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