Von Cathrin Kahlweit, Wien

Am 7. Dezember soll es so weit sein: Dann findet Medienberichten zufolge das letzte Treffen, eine Art Abschiedsessen, der Österreichisch-Russischen Freundschaftsgesellschaft (ORFG) in einem Hotel außerhalb von Wien am Semmering statt, einem 984 Meter hohen Gebirgspass zwischen der Raxalpe im Norden und dem Wechselgebirge im Süden. Aufgelöst wurde die Gesellschaft, deren Namen angesichts des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine einigermaßen anachronistisch anmutet, bereits im Oktober.