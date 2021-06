"Herr Laschet muss Haltung zeigen"

Reicht der Einfluss von Präsident Erdoğan bis in deutsche Klassenzimmer? Genau das befürchtet Grünen-Politikerin Berivan Aymaz. Sie erklärt, warum eine Einmischung des Islamverbands Ditib in Nordrhein-Westfalen so heikel ist.