Es war eine echte Überraschung, als im Jahr 2020 der österreichische Chiphersteller und Sensorspezialist AMS die Übernahme des Münchner Lichtkonzerns Osram verkündete. Die Firma aus der Steiermark, die deutlich kleiner war, stemmte damals gegen alle Kritik und Bedenken die Akquisition des deutschen Traditionsunternehmens in Höhe von mehr als vier Milliarden Euro. Jetzt droht offenbar eine Zerschlagung von AMS.