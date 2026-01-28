Zum Hauptinhalt springen

HalbleiterÖsterreich fürchtet um seine einzige große Chipfirma

Lesezeit: 3 Min.

Ein Mitarbeiter von AMS Osram:  Das Unternehmen aus Österreich ist in Problemen und will Geschäftsbereiche verkaufen.
Ein Mitarbeiter von AMS Osram:  Das Unternehmen aus Österreich ist in Problemen und will Geschäftsbereiche verkaufen. (Foto: Armin Weigel; AMS Osram)

AMS Osram steckt in großen Problemen. Der Münchner Technologiekonzern Infineon will offenbar Teile kaufen. Doch es gibt Widerstand – und ein anonymes Gegenangebot.

Von Caspar Busse

Es war eine echte Überraschung, als im Jahr 2020 der österreichische Chiphersteller und Sensorspezialist AMS die Übernahme des Münchner Lichtkonzerns Osram verkündete. Die Firma aus der Steiermark, die deutlich kleiner war, stemmte damals gegen alle Kritik und Bedenken die Akquisition des deutschen Traditionsunternehmens in Höhe von mehr als vier Milliarden Euro. Jetzt droht offenbar eine Zerschlagung von AMS.

Zur SZ-Startseite

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite