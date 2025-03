Nahverkehr:Nicht mal in den Städten klappt der ÖPNV-Ausbau

Von Vivien Timmler, Berlin

Der öffentliche Nahverkehr in Deutschland steckt in der Krise. Das Geld fehlt an allen Ecken und Enden, das Personal ebenso. Gleichzeitig müssten die Länder, Städte und Kommunen ihren ÖPNV deutlich ausbauen, wenn Deutschland seine Klimaziele erreichen soll. Um etwa 4,5 Prozent müsste das Angebot im Jahr zulegen. Will Deutschland die von der Ampel-Regierung angestrebte Verdoppelung der Fahrgastzahlen bis 2030 erreichen, müssten es sogar acht Prozent sein. Doch nun zeigt eine Studie im Auftrag von Greenpeace: Das ist nicht mal im Ansatz der Fall.