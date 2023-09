Was hinter dem plötzlichen Preissprung an den Tankstellen steckt

Russlands Präsident Wladimir Putin und der saudische König Salman 2019 im Königspalast in Saudi-Arabien.

Eine Öl-Allianz aus Saudi-Arabien und Russland treibt den Westen vor sich her. Kann das Duo mit dem Ölpreis sogar die Inflation treiben - und ganze Staaten in die Rezession stoßen?

Von Victor Gojdka, Frankfurt

Wer am Wochenende in Thüringen tanken wollte, traute seinen Augen nicht. Für einen Liter Superbenzin zeigten die weithin sichtbaren Preistafeln vor den Zapfsäulen Preise von 2,08 Euro. Auch wenn es sich dabei um Super E5 mit weniger beigemischtem Ethanol handelte, war die Empörung in der Welt. Nach dem Motto: Superhohe Preise für Superbenzin.