Krieg gegen IranÖl- und Gaspreise steigen rasant – die Nervosität wächst

Einer der wichtigsten Standorte der Ölverarbeitung in Deutschland: die Anlagen der Mineraoelraffinerie Oberrhein in Karlsruhe.
Einer der wichtigsten Standorte der Ölverarbeitung in Deutschland: die Anlagen der Mineraoelraffinerie Oberrhein in Karlsruhe. Marijan Murat/dpa

Der Krieg gegen Iran lässt den Ölpreis nach oben schießen wie lange nicht mehr. Damit wächst die Gefahr für die Weltwirtschaft. Vor allem Europa hat Grund zur Sorge.

Von Michael Bauchmüller und Jan Diesteldorf, Berlin, Straßburg

Die Kurven gehen nach oben, und zwar steil. Der Preis für Rohöl der Nordseesorte Brent, vor einem Monat noch bei 69 Dollar je Fass, springt am Montag auf über 110 Dollar. Ähnlich beim Gas: Kürzlich wurde Gas an der Amsterdamer Rohstoffbörse TTF noch für gut 30 Euro die Megawattstunde gehandelt. Am Montag macht der Preis noch einmal einen Sprung – und liegt jetzt fast doppelt so hoch. Normalerweise passieren 20 Millionen Barrel Öl die Straße von Hormus, dazu ein Fünftel des globalen Bedarfs an verflüssigtem Erdgas. Nun, da Iran sie abriegelt, wächst die Nervosität mit jedem Tag. Die Börsen begannen die Woche tief im Minus, erholten sich dann aber etwas.

Droht durch die Eskalation in Nahost eine Energiekrise wie kurz nach dem Überfall Russlands auf die Ukraine vor vier Jahren? Schon jetzt stauen sich an einer der wichtigsten Öl-Transportrouten der Welt etliche Schiffe – weil die Weiterfahrt zu riskant ist.

