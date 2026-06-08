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GeldpolitikDer hohe Ölpreis bringt die EZB in ein Dilemma

Lesezeit: 3 Min.

Der Ölpreis, hier eine Förderplattform in Texas, liegt inzwischen wieder bei fast 100 Dollar pro Fass. 
Der Ölpreis, hier eine Förderplattform in Texas, liegt inzwischen wieder bei fast 100 Dollar pro Fass.  Eli Hartman/dpa

Die erneute Eskalation im Iran-Konflikt verschärft die Inflationssorgen bei den Notenbankern. Sie werden am Donnerstag wohl den Leitzins anheben, doch das birgt Risiken.

Von Markus Zydra, Frankfurt

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Der erneute Ölpreisanstieg dürfte die Europäische Zentralbank (EZB) darin bestärken, am Donnerstag die Leitzinsen zu erhöhen. Ein Barrel Rohöl, das sind 159 Liter, der weltweiten Referenzsorte Brent kostete am Montag rund 97 Dollar, das sind vier Prozent mehr als Ende vergangener Woche.

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