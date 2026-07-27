Der Konflikt zwischen den USA und Iran hat die Weltwirtschaft monatelang belastet. Eine neue Kampfpause lässt die Märkte aufatmen – aber wie nachhaltig ist die Erholung?

Eine Kampfpause im Konflikt zwischen den USA und Iran hat am Montag zu fallenden Ölpreisen und steigenden Börsenkursen geführt. Ein Barrel der Nordseesorte Brent kostete am Montagmorgen nur knapp mehr als 90 Dollar - Ende vergangener Woche lag der Preis zeitweise noch über der Marke von 100 Dollar. Der Dax startete daraufhin mit einem deutlichen Handelsplus in die neue Woche. Auch der Goldpreis konnte im Wert zulegen, die Renditen von Anleihen gingen zurück.