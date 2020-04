Am Montagabend rutschte der Preis für Erdöl der US-Sorte WTI erstmals in der Geschichte ins Minus. Wird das Tanken nun billiger?

Der Ölmarkt spielt verrückt: Gestern Abend um kurz nach 20 Uhr deutscher Zeit zeigten die Finanzcomputer der Börsenprofis für amerikanisches Öl der Sorte WTI erstmals negative Preise an. Was Verbraucher hierzulande jetzt wissen müssen.

Negative Ölpreise - hat es so etwas schon einmal gegeben?

Nein, es ist das erste Mal in der Geschichte des modernen Ölhandels, dass eine so tonangebende Notierung wie die der US-Ölsorte WTI an der New Yorker Rohstoffbörse Nymex ins Negative rutscht. Gestern Abend notierte der Preis für ein Fass zeitweise bei minus 40 Dollar, am Dienstagmittag lag der Preis bei rund minus sechs Dollar. Im Klartext: Ölhändler müssen andere Marktteilnehmer dafür bezahlen, dass sie ihnen das Öl überhaupt noch abnehmen. Selbst das Betreiberunternehmen der New Yorker Rohstoffbörse wurde von dieser rapiden Entwicklung offenbar überrascht: Erst vor rund einer Woche begann es laut Wall Street Journal, seine Software so anzupassen, dass negative Preise überhaupt verarbeitet werden konnten. Für den breiten Ölmarkt war die negative WTI-Notierung also ein völliges Novum.

In weniger bekannten Winkeln des Ölmarkts hatte es allerdings bereits vorher negative Preise gegeben: So meldete der Finanzdatenanbieter Argus bereits Ende März zumindest rechnerisch negative Preise für manche russische Ölnotierungen. Der Clou damals: Die tonangebende russische Ölsorte "Urals" lag noch positiv, beim speziellen Preis "West Urals fip" werden jedoch noch Kosten für Pipelinetransport und Steuern abgezogen. Sie fraßen zumindest rechnerisch bereits die Einnahmen auf.

Wie kann beim wichtigen WTI-Öl ein negativer Preis zustande kommen?

Einfach gesprochen: Spekulanten hatten sich an der Rohstoffbörse schlichtweg verzockt. Denn dort wird Öl mit speziellen Finanzpapieren gehandelt, sogenannten Futures. Wer einen solchen Future besitzt, kann sich das Öl in der Zukunft theoretisch ausliefern lassen. Bei sogenannten Mai-Kontrakten würde das Öl per Ende Mai ausgeliefert, bei Juni-Kontrakten entsprechend Ende Juni. Doch viele Händler an der Rohstoffbörse wollen mit dem Öl nur spekulieren, sie haben nie ernsthaft vor, den schmierigen Rohstoff selbst in Empfang zu nehmen.

Sie liefen am Montag jedoch in ein gewaltiges Problem hinein: Denn am Dienstag endet eine wichtige Deadline für die Mai-Kontrakte auf Öl. Wer dann noch ein solches Papier besitzt, bekommt das Öl Ende Mai in ein Lager in Cushing im US-Bundesstaat Oklahoma ausgeliefert. Das Problem: Experten rechnen damit, dass aufgrund der massiv eingebrochenen Ölnachfrage die dortigen Lager bald keine Kapazitäten mehr haben dürften.

"Cushing ist kurz davor vollzulaufen", schreibt Ölexperte Mathieu Savary von BCA Research. Viele Ölhändler fragten sich also, ob sie Ende Mai überhaupt genug Platz haben würden, um das Öl einzulagern.

Gerade Spekulanten hatten an der Rohstoffbörse auch kurz vor Toresschluss noch solche Mai-Papiere in ihren Büchern. Für sie galt nun: Sie mussten irgendjemanden finden, der sie aus ihrer misslichen Lage befreite und ihnen das Öl noch abnahm - im Zweifel, wenn man dafür sogar Geld hinterherwarf. Koste es, was es wolle.

Bekommt jetzt also jeder Geld geschenkt, der sich Öl kauft?

Nein, auf breiter Front gibt es am Ölmarkt nichts geschenkt. Der negative Preis für WTI-Öl im Mai war ein Sonderfaktor am Rohstoffmarkt. Denn bereits Ölpapiere für WTI-Öl, das im Juni ausgeliefert würde, notierten am Montag bei etwa 20 Dollar pro Fass, rutschten allerdings am Dienstag deutlich auf rund 16 Dollar ab.

Ölhändler hoffen, das sich die Lage bis Juni wieder entspannen könnte: Wenn Regierungen die Corona-Maßnahmen lockern, dürften Fabriken wieder anlaufen und mehr Öl verbrauchen. Beobachter halten diese Hoffnung mancher Finanzhändler jedoch für unrealistisch. Das globale Überangebot an Öl werde sich so schnell nicht in den Griff bekommen lassen, kommentierten viele am Morgen.

In Europa standen negative Ölpreise ebenfalls nicht auf der Tagesordnung: Preise der vor allem in Europa wichtigen Ölsorte Brent stehen aktuell bei mehr als 20 Dollar je Fass. Der Brentpreis bezieht sich auf Öl aus der Nordsee, das sich eher auf große Tanker umladen lässt als das WTI-Öl aus dem Landesinneren der USA.

Außerdem lässt sich Brent-Öl in vielen Ländern weltweit verarbeiten, während viele Raffinerien außerhalb der USA Experten zufolge gar nicht auf das dortige WTI-Öl eingerichtet sind.

Dennoch: Zumindest zeitweise geriet der Preis für Brent-Öl stark unter Druck: Für rund 45 Minuten fiel er am Dienstagvormittag unter 20 Dollar und notierte damit so tief wie seit 18 Jahren nicht mehr. Gegen Mittag erholte es sich jedoch wieder etwas.

Wird Tanken jetzt billiger?

Die vielsagende Antwort lautet: jein. Denn die amerikanische Ölsorte WTI hat erst mal wenig mit den deutschen Spritpreisen zu tun. WTI sei "nicht relevant für den deutschen Markt", teilte der Automobilclub ADAC mit. Auch der Verband der Mineralölwirtschaft betont, dass für die deutschen Zapfsäulen Brent-Öl die wichtige Orientierungsmarke sei. Die Preise für Brent sind seit Jahresbeginn von knapp 70 Dollar je Fass auf aktuell etwa 25 Dollar eingebrochen. Davon haben Verbraucher zumindest an der Zapfsäule profitiert: Der Preis für ein Liter Benzin der Marke E10 lag vor drei Monaten bei 1,40 Euro - nun liegt er im Bundesschnitt lediglich bei 1,15 Euro. Nicht alle Autofahrer werden sich jedoch darüber freuen: Wegen Corona lassen viele ihr Auto derzeit sowieso eher stehen.