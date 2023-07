Von Caspar Busse, Alexander Hagelüken und Lisa Nienhaus

Deutschland auf dem letzten Platz: In allen Industrieländern wächst die Wirtschaft in diesem Jahr - außer in der Bundesrepublik, so sieht es jedenfalls der Internationale Währungsfonds vorher. Und die jetzt schon bekannten Daten stimmen nicht sehr hoffnungsfroh. Nachdem die deutsche Wirtschaft seit Oktober um 0,8 Prozent geschrumpft war, stagnierte sie von April bis Juni. Seit dieser neuerliche Rückschlag am Freitag bekannt wurde, überschlagen sich Politiker mit Vorschlägen, was die Wirtschaft jetzt brauche, um ihre Schwächephase zu verlassen. Von Markus Söder bis Robert Habeck und Christian Lindner sind alle dabei. Schon deutet sich gar ein neuer Koalitionskrach darüber an. Dabei herrscht über die Diagnose weitgehend Einigkeit: Das Land hat ein Wachstumsproblem, zudem investieren viele Firmen aktuell nicht oder zu wenig in Deutschland, was die momentanen Schwierigkeiten verstetigen könnte. Bei der Frage, was man dagegen tun könnte, gehen die Vorschläge weit auseinander. Was taugt? Was nicht? Die wichtigsten Ideen im Ökonomen-Check.