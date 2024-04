Einkaufen im Supermarkt: Die Inflationsrate in Deutschland sinkt - das schafft Raum für Zinssenkungen durch die Europäische Zentralbank.

Die Inflation sinkt auf ein normales Maß, eine Wende in der Geldpolitik zeichnet sich ab. Doch die allein wird der schwächelnden Wirtschaft nicht aufhelfen: Ökonomen fordern Reformen - und Ganztagsschulen für alle.

Von Lisa Nienhaus, München

Endlich mal eine gute Nachricht: Die Inflation in Deutschland ist auf ein normales Maß gesunken. Laut vorläufigen Zahlen lag die Preissteigerungsrate im März bei nur 2,2 Prozent. Das ist so niedrig wie seit drei Jahren nicht mehr und sehr viel besser als vor einem Jahr, als noch eine Sieben vor dem Komma stand. Einige Preise sanken zuletzt sogar recht deutlich, etwa die für Energie. Auch Nahrungsmittel wurden im März etwas günstiger. Im Durchschnitt aber wird das Leben nur nicht mehr so schnell teurer wie noch vor Kurzem.