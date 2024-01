Interview von Lisa Nienhaus, Davos

Nouriel Roubini wird Dr. Doom genannt, bekannt wurde er, weil er die Finanzkrise im Gegensatz zu vielen anderen vorhergesehen hatte. Und nach wenigen Minuten Gespräch mit ihm am Rande des Weltwirtschaftsforums in Davos ist klar: Seinen Spitznamen trägt er zu Recht. Mit ruhiger, leicht sonorer Stimme erzählt er von den "Mega-Gefahren für die Weltwirtschaft". Zwischendurch lobt der emeritierte Professor der New York University aber auch das Forum, das er regelmäßig besucht, weil er sich vor allem die kleinen Auftritte jenseits der großen Bühnen anschaut. Und ganz am Ende hat er sogar noch einen Hoffnungsschimmer für die Welt.