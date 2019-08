16. August 2019, 20:08 Uhr Nachhaltig einkaufen Der entscheidende Faktor

Was Umweltexperten beim Einkauf von Lebensmitteln raten - und wie jeder seine Ökobilanz verbessern kann.

Von Michael Kläsgen

Einen Einkaufszettel schreiben, das tun viele vor dem Gang in den Supermarkt sowieso. Noch besser wäre es aber, so Experten vom Institut für Energie- und Umweltforschung (Ifeu), wenn alle vor dem Einkauf auch an die Tasche oder den Rucksack denken würden, in dem sie ihre Einkäufe nach Hause tragen. Kurzum: Etwas verwenden, das nicht nach einmaligem Benutzen in der Tonne landet.

Zwar ist die aus Rohöl hergestellte Plastiktüte inzwischen aus vielen Märkten verbannt oder zumindest kostenpflichtig und damit für viele ...