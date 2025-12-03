Die Gewerkschafter gehen auf die Straße, bevor die Verhandlungen überhaupt begonnen haben. Die Verdi-Mitglieder schwenken rote Fahnen und blasen Trillerpfeifen, als ob sie den Arbeitgebern an diesem Mittwochvormittag in Berlin gleich mal demonstrieren wollen: Verhandeln? Wir können auch anders! Nämlich bereits im Januar streiken, wie es Verdi-Chef Frank Werneke im Interview mit der Süddeutschen Zeitung schon angekündigt hat.