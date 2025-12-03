Die Gewerkschafter gehen auf die Straße, bevor die Verhandlungen überhaupt begonnen haben. Die Verdi-Mitglieder schwenken rote Fahnen und blasen Trillerpfeifen, als ob sie den Arbeitgebern an diesem Mittwochvormittag in Berlin gleich mal demonstrieren wollen: Verhandeln? Wir können auch anders! Nämlich bereits im Januar streiken, wie es Verdi-Chef Frank Werneke im Interview mit der Süddeutschen Zeitung schon angekündigt hat.
Wie der öffentliche Dienst um die Gehälter streitet
Die Gewerkschaft Verdi fordert für Klinikpersonal, Lehrer und Polizistinnen sieben Prozent mehr Gehalt und schreckt damit die Arbeitgeber auf. Schon bald könnte es zu ersten Warnstreiks kommen.
Verdi-Chef Frank Werneke fordert deutlich mehr Geld für Beamte und Angestellte im öffentlichen Dienst, auch weil diese den Kopf für die Demokratie hinhielten. Er droht mit Streiks und kritisiert außerdem die Rentenpläne junger Unionsabgeordneter.
