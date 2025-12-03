Zum Hauptinhalt springen

TarifrundeWie der öffentliche Dienst um die Gehälter streitet

Gewerkschafter von Verdi und dem Beamtenbund haben am Mittwoch zu Beginn der Tarifrunde für Lehrkräfte, Polizei und andere Länderbeschäftigte in Berlin demonstriert.
Die Gewerkschaft Verdi fordert für Klinikpersonal, Lehrer und Polizistinnen sieben Prozent mehr Gehalt und schreckt damit die Arbeitgeber auf. Schon bald könnte es zu ersten Warnstreiks kommen.

Von Alexander Hagelüken

Die Gewerkschafter gehen auf die Straße, bevor die Verhandlungen überhaupt begonnen haben. Die Verdi-Mitglieder schwenken rote Fahnen und blasen Trillerpfeifen, als ob sie den Arbeitgebern an diesem Mittwochvormittag in Berlin gleich mal demonstrieren wollen: Verhandeln? Wir können auch anders! Nämlich bereits im Januar streiken, wie es Verdi-Chef Frank Werneke im Interview mit der Süddeutschen Zeitung schon angekündigt hat.

