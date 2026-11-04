Nach dem Rücktritt von Bärbel Bas als Ministerin für Arbeit und Soziales ist unklar, wie in Deutschland das Rentensystem reformiert wird. Streitthema ist weiterhin die abschlagsfreie Rente nach 45 Beitragsjahren. Dass Reformbedarf herrscht, darüber sind sich die Koalitionspartner einig. Anregungen, was gemacht werden könnte oder sollte, liefert der alljährliche Rentenausblick der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung ( OECD ).

In dem am Mittwoch in Paris präsentierten Bericht für das Jahr 2026 werden auf 192 Seiten die Rentensysteme in allen 38 Mitgliedsstaaten verglichen. Wie die meisten anderen Ländern auch steht Deutschland vor der Herausforderung, dass die gesetzliche Rente für viele Erwerbstätige künftig nicht ausreicht, um ein entsprechendes Auskommen im Alter zu haben. Durch Beiträge in kapitalgedeckte Systeme kann diese Versorgungslücke geschlossen werden.

Die auf den ersten Blick gute Nachricht ist, dass Deutschland zu jenen Staaten gehört, in denen relativ viele freiwillig für eine bessere finanzielle Absicherung im Alter vorgesorgt haben – sei es durch die Einzahlung in Betriebsrenten oder durch den Abschluss eines Riester-Vertrags. Deutschland firmiert in jener Kategorie mit den höchsten Teilnahmequoten an freiwilligen Altersversorgungssystemen. Zwischen 50 und 60 Prozent der Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter zahlen in ein System jenseits der gesetzlichen Versorgung ein. Ein ähnlich hoher Prozentsatz wird auch in Belgien, Tschechien, Island, Irland, Japan und Polen erreicht. In Ländern wie Griechenland und Luxemburg liegt der Anteil dagegen unter zehn Prozent.

Nicht alle Bevölkerungsgruppen profitieren

Ein genauerer Blick auf die Vergleichszahlen zeigt, dass nicht alle Bevölkerungsgruppen in Deutschland gleichermaßen in die private Vorsorge investieren – oder nicht in dem Ausmaß investieren können. Frauen, Geringverdiener und Selbständige leisten geringere Beiträge und nehmen seltener Vorsorgeprodukten in Anspruch. Die OECD nennt als Gründe dafür Barrieren wie die Komplexität der Finanzprodukte, hohe Kosten und niedrigere Renditen, insbesondere bei Riester-Verträgen. Auf „die verschiedenen Mängel der Riester-Vorsorge“ in Deutschland wird in dem Bericht explizit eingegangen. Zusammengefasst heißt es: „Die gesetzliche Kapitalgarantie limitiert Investitionen in Anlageklassen mit höheren Risiken und höherem Renditepotenzial, was oft zu negativen realen Renditen nach Kosten führt.“

Die OECD hebt damit hervor, dass die gesetzliche Kapitalgarantie bei Riester-Verträgen Anbieter zu einer konservativen Investitionsstrategie zwingt und daher der Anteil etwa an Aktien geringer ist. Außerdem werden als weitere Probleme hohe Kosten bei Verwaltung und bei Vertragsabschluss identifiziert. Auch unzureichende Transparenz wird erwähnt. Viele fühlten sich über die Kostenstruktur und absehbare Leistungen im Alter nicht ausreichend informiert. Der Bericht weist auch darauf hin, dass die Zahl der Riester-Verträge von 16,6 Millionen im Jahr 2017 auf weniger als 15,0 Millionen im Jahr 2024 zurückgegangen ist. Unter Bezugnahme auf Zahlen des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales wird wiedergegeben, dass für 20 bis 25 Prozent der Verträge keine Beiträge mehr geleistet werden.

Lob für das neu eingeführte Altersvorsorgedepot

Lob gibt es von der OECD jedoch dafür, dass die Probleme bei den Riester-Verträgen erkannt wurden und eine Alternative dazu ausgearbeitet wurde. Von 1. Januar an dürfen Anbieter Altersvorsorgedepots eröffnen. „Das neu eingeführte Altersvorsorgedepot ohne verpflichtende Garantie zielt darauf ab, die Defizite von Riester-Verträgen zu beheben und das steuerlich geförderte Rentenvorsorgesystem attraktiver zu gestalten – durch mehr Flexibilität, geringere Kosten und ein höheres langfristiges Renditepotenzial.“

Nach Ansicht der OECD sollten gezielt Anreize und Informationskampagnen für unterrepräsentierte Gruppen – insbesondere junge Menschen, Frauen, Geringverdiener und Selbständige – geschaffen werden. Außerdem sollten Anreize für Arbeitgeber geboten werden, um die betriebliche Altersvorsorge auszubauen. Nachholbedarf sieht die Organisation auch bei der Kommunikation: Personalisierte Rentenprognosen und verständliche Kommunikation könnten das Vorsorgeverhalten verbessern.

Schlusslicht bei Immobilienbesitz

Für viele ist im Alter auch wichtig, ob sie in einer eigenen Immobilie wohnen können – gerade in Zeiten steigender Mieten. Während im OECD-Durchschnitt der Anteil bei 50 Prozent liegt, bildet Deutschland mit einem Anteil von 25 Prozent das Schlusslicht. In Tschechien sind es etwa 72 Prozent. Die OECD betont allerdings, dass Wohneigentum ein wichtiger Beitrag für die finanzielle Absicherung im Alter sein kann, aber kein Ersatz für die klassische Altersvorsorge ist.