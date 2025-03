Wenn Friedrich Merz recht hat, dann ist die Trendwende schon eingeleitet. Dann gibt es bald wieder gute Nachrichten für die deutsche Wirtschaft und keine Schlechte-Laune-Meldungen. Der wahrscheinlich künftige Kanzler – so umständlich und vorsichtig muss man Merz derzeit noch betiteln – hat es vergangene Woche im Bundestag auf einen griffigen Satz zu bringen versucht, nicht zufällig auf Englisch formuliert. „Germany is back“, sagte Merz, als er die gigantischen Ausgabenpakete für Verteidigung und Infrastruktur rechtfertigte, die Union und SPD planen. Dass Deutschland zurück sei und nicht mehr der kranke Mann Europas, das habe er bei allen Gesprächen, die er in Brüssel mit Vertretern anderer EU-Länder gespiegelt bekommen.

Jetzt, zu Beginn dieser Woche, zeigt sich jedoch: Die vom CDU-Chef wahrgenommen positiven Vibes der anderen EU-Spitzenleute sind das Eine, harte Konjunkturdaten sind das Andere – und vermutlich wird Merz noch ein bisschen warten müssen auf gute Nachrichten für die deutsche Wirtschaft.

So hat der Industrieländer-Club OECD am Montag seine ohnehin schon maue Wachstumsprognose für 2025 fast halbiert. Nur noch mit 0,4 Prozent Plus rechnet die Organisation. Einzig Mexiko schneidet innerhalb der Gruppe der 20 wichtigsten Industrie- und Schwellenländer (G20) noch schlechter ab als Deutschland. Die Probleme, die die deutsche Wirtschaft belasten, sind oft beschrieben worden: der lahmende Export, die Schwäche der Industrie, hohe Energiepreise, Bürokratie, die Krise der Autobranche, die erratische Politik der US-Regierung und die Verunsicherung der Verbraucher.

Das vergangene Woche zwischen Union, SPD und Grünen verabredete Finanzpaket ist in den Daten der OECD allerdings noch nicht abgebildet. „Wenn das Finanzpaket beschlossen würde, würde es sich sicherlich signifikant auf das Wachstum 2026 auswirken“, sagten die beiden OECD-Experten Isabell Koske und Robert Grundke der Nachrichtenagentur Reuters.

Das Paket sieht vor, dass der deutsche Staat in den kommenden Jahren mehr als eine Billion Euro zusätzlich für Verteidigung und Infrastruktur ausgeben dürfte. Nach Ansicht der OECD-Konjunkturfachleute würden diese Staatsaktivitäten auch private Investitionen stimulieren. Wirtschaftsforschungsinstitute sind sich allerdings einig, dass daraus resultierende positiven Wachstumseffekte sich erst mittelfristig zeigen würden.

Risiken nicht nur in der Weltwirtschaft, sondern auch im Inneren

So hat etwa das Münchner ifo-Institut seine Prognose für 2025 am Montag sogar nach unten korrigiert, von 0,4 Prozent auf nur noch 0,2 Prozent Wachstum, unter anderem wegen der politischen Unsicherheiten, die von der US-Regierung unter Donald Trump ausgehen. „Die deutsche Wirtschaft steckt fest“, sagte Timo Wollmershäuser, Leiter der ifo-Konjunkturprognosen. Zwar habe sich die Kaufkraft der Konsumenten leicht verbessert, allerdings sei die Konsumlaune nach wie vor verhalten und die Firmen halten sich mit Investitionen zurück. Vor allem die Industrie leide unter schwacher Nachfrage und hohem internationalem Wettbewerbsdruck. Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) ist noch etwas pessimistischer. Es erwartet für 2025 bestenfalls eine Stagnation. 2023 und 2024 ist die deutsche Wirtschaft jeweils leicht geschrumpft. Sollte es dieses Jahr erneut dazu kommen, wäre das die längste Rezession seit Bestehen der Bundesrepublik.

Die Bundesregierung geht allerdings – Stand Januar – noch von einer minimalen Steigerung von 0,3 Prozent beim Bruttoinlandsprodukt (BIP) aus. In seinem Monatsbericht für März schreibt das Bundeswirtschaftsministerium: „Die wirtschaftliche Lage ist zu Jahresbeginn 2025 weiter geprägt von hohen innen- und außenpolitischen Ungewissheiten“. Auch das ifo-Institut sieht Risiken für die deutsche Wirtschaft keineswegs nur in globalen Entwicklungen, sondern auch im Inneren. Es sei unklar, ob überhaupt und wann genau Investitionen in die Infrastruktur und in die Verteidigung fließen. Und hier zeigt sich wieder ein altes Thema: Die Wirtschaft hasst Unsicherheit und derzeit ist eben vieles auch innenpolitisch noch zu unsicher. „Eine verlässliche Wirtschaftspolitik ist essenziell, um Vertrauen zu schaffen und Investitionen anzukurbeln“, so drückt es ifo-Konjunkturchef Wollmershäuser aus.

Der wahrscheinlich künftige Kanzler muss sich also noch gedulden. Frühestens 2026 erwarten die Wirtschaftsforscher eine nachhaltige Besserung. Eher defensiv sind dabei die Experten des ifo-Instituts. Sie rechnen für das kommende Jahr mit 0,8 Prozent Wachstum. Die OECD ist mit 1,1 Prozent etwas optimistischer.

Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung hält dagegen einen größeren Wachstumssprung für wahrscheinlich: Für 2026 rechnet das DIW mit einem Anstieg des Bruttoinlandsproduktes von 2,1 Prozent – allerdings unter der Bedingung, dass die von Union und SPD anvisierte Bundesregierung tatsächlich zustande kommt und ihre Ausgabenpakete durch Bundestag und Bundesrat bringt. Ob das gelingt, wird sich in dieser Woche entscheiden.