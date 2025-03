Erneut düstere Nachrichten für die deutsche Wirtschaft : Die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, kurz OECD , rechnet damit, dass das Wirtschaftswachstum hierzulande in diesem Jahr 0,4 Prozent betragen wird.

Die OECD beurteilt die Lage damit noch schlechter als im Dezember. Bereits damals hatte sie ihre Prognose für das Jahr 2025 nach unten korrigiert und nur noch mit 0,7 Prozent Wachstum gerechnet. Deutschland rangierte damit auf dem letzten Platz aller Industrienationen. OECD-Expertin Isabell Koske wies auf die schwächelnde Exportwirtschaft hin. Zudem mache chinesische Konkurrenz der deutschen Industrie zu schaffen, etwa im Automobilsektor.

All diese Faktoren spielen noch immer eine Rolle. Allerdings erwarten die meisten Konjunkturexperten, dass die Finanzpläne der geplanten Koalition aus Union und SPD die Wirtschaft in Deutschland merklich beleben werden. Weil die Aufwendungen für die Verteidigung künftig weitgehend von der Schuldenbremse ausgenommen werden und zudem ein Sondervermögen für Infrastruktur aufgelegt wird, dürfte der deutsche Staat in den kommenden Jahren ungefähr eine Billion Euro zusätzlich ausgeben.

Die positiven Wachstumseffekte, die sich daraus ergeben, zeigen sich nach Ansicht der Fachleute aber nicht kurzfristig. So hat etwa das Münchner Ifo-Institut seine Prognose für 2025 am Montag sogar nach unten korrigiert, von 0,4 Prozent auf nur noch 0,2 Prozent, unter anderem wegen der politischen Unsicherheiten, die von der US-Regierung unter Donald Trump ausgehen. Erst 2026 sei mit einer leichten Besserung zu rechnen. Dann erwarten die Ifo-Wissenschaftler 0,8 Prozent Wachstum.

Andere Institute sind optimistischer. So hält das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) für 2026 einen Anstieg des Bruttoinlandsproduktes von 2,1 Prozent für möglich – aber nur, wenn die von Friedrich Merz angeführte neue Bundesregierung tatsächlich zustande kommt und ihre Ausgabenpakete durch Bundestag und Bundesrat bringt.

