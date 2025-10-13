Zum Hauptinhalt springen

MeinungVerfallsdatum bei Technik:Wer „smart“ kauft, ist oft der Dumme

Kommentar von Simon Berlin

Lesezeit: 2 Min.

Der Hifi-Hersteller Bose wird im kommenden Februar die Unterstützung für Soundtouch-Geräte einstellen. Die SoundTouch-App wird laut Bose nach dem 18. Februar 2026 nicht mehr funktionieren.
Bose-Lautsprecher und Belkin-Kameras haben eine Gemeinsamkeit: Sie werden bald zu Elektroschrott, obwohl sie noch wunderbar funktionieren. Dagegen helfen Vorsicht, Protest und vor allem Gesetze.

Manche Gesetze sind auch für Menschen verständlich, die nichts von Jura verstehen. „Durch den Kaufvertrag wird der Verkäufer einer Sache verpflichtet, dem Käufer die Sache zu übergeben und das Eigentum an der Sache zu verschaffen“, heißt es im Bürgerlichen Gesetzbuch. Doch so eindeutig diese Formulierung ist, so wenig kann man sich darauf verlassen. Denn die Realität hat die Rechtslage überholt.

