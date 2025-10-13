Bose-Lautsprecher und Belkin-Kameras haben eine Gemeinsamkeit: Sie werden bald zu Elektroschrott, obwohl sie noch wunderbar funktionieren. Dagegen helfen Vorsicht, Protest und vor allem Gesetze.

Manche Gesetze sind auch für Menschen verständlich, die nichts von Jura verstehen. „Durch den Kaufvertrag wird der Verkäufer einer Sache verpflichtet, dem Käufer die Sache zu übergeben und das Eigentum an der Sache zu verschaffen“, heißt es im Bürgerlichen Gesetzbuch. Doch so eindeutig diese Formulierung ist, so wenig kann man sich darauf verlassen. Denn die Realität hat die Rechtslage überholt.