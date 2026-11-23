Mit dieser Übernahme verändern sich die Größenverhältnisse in der Baumarktbranche und damit vieles mehr: Obi, die bisherige Nummer zwei, übernimmt Toom, die Nummer vier. Es entsteht damit, wenn die Kartellbehörden zustimmen, ein neuer Branchenführer mit mehr als sieben Milliarden Euro Umsatz. Die Zahlen sind nicht ganz aktuell, entsprechen aber den letztverfügbaren Umsätzen des Fachmagazins DIY-online. Bauhaus, der bisherige Spitzenreiter unter den Baumärkten, rutscht mit gut vier Milliarden Euro Umsatz auf Platz zwei – und damit beim Umsatz weit hinter die neue Nummer eins.

Zudem wird die Marke Toom verschwinden. Toom gehört bislang zur Rewe Group, die ihre Baumärkte an die Obi Group Holding abgibt. Das teilten die Tengelmann-Tochter Obi und der Kölner Handelskonzern am Montag mit. Die Rewe Group soll im Gegenzug eine Beteiligung von rund 30 Prozent an der Obi Group Holding erhalten und künftig ein strategischer Partner werden.

Der Zusammenschluss zeigt, wie sehr die Branche derzeit im Umbruch ist. Nachdem die Hellweg-Gruppe in diesem Jahr insolvent gegangen war, übernahmen Obi, Hornbach und Bauhaus Standorte. Bauhaus sondiert zudem bereits seit dem vergangenen Jahr die Übernahme von Baywa-Baumärkten. Hagebau wiederum meldete Anfang des Jahres Insolvenz für zwei Märkte an. Insolvenzen bieten für Konkurrenzen immer auch Gelegenheiten, Standorte zu übernehmen und Lücken im Filialnetz zu schließen.

Die Gründe für den tiefgreifenden Wandel: Nach dem Umsatzhoch während und nach der Corona-Pandemie leidet der Sektor jetzt unter steigenden Kosten einerseits und zurückhaltendem Konsum andererseits. Nur Hornbach, die Nummer drei in Deutschland, wuchs zuletzt gegen den Trend und schaffte es, den Umsatz leicht zu steigern. Allerdings ging der Gewinn in Deutschland etwas zurück.

Der Druck auf Preise und Sortiment könnte sich verringern

Ein Zusammenschluss wie jetzt von Obi und Toom hat für die Händler den Vorteil, dass sich dadurch der Druck auf Preise und Sortiment verringert, insbesondere in Regionen, in denen sich die Standorte überschneiden. Solche Standorte sind durch die Fusion direkt bedroht. Für die Kunden jedoch bedeutet das weniger Wettbewerb, möglicherweise müssen sie dann mehr zahlen.

Obi und Toom dürften darüber hinaus, wie bei Fusionen üblich, Kosten sparen wollen, indem sie Einkauf, Logistik und IT zusammenlegen und Einsparungen durch größere Volumina und standardisierte Prozesse erzielen. Über den Abbau von Arbeitsplätzen kommunizierten beide Unternehmen bisher nicht. Klar ist aber, dass Stellen in vielen Märkten erhalten bleiben, in der Verwaltung und anderen zusammengelegten Bereichen Jobs jedoch langfristig gefährdet sind.

Wobei die Konzerne bemüht waren, die Mitarbeiter nicht zu beunruhigen. Die deutschen Zentralstandorte der Verwaltungen von Obi und Toom in Köln-Mülheim, Köln-Porz und Wermelskirchen sollen „bis auf Weiteres“ bestehen bleiben, teilten sie mit. Ob Standorte geschlossen und wie viele Arbeitsplätze betroffen sind, ist bislang offen. Die Pressemitteilung nennt dazu keine Details.

Das Management hingegen ist vom Deal nicht negativ betroffen. Toom-Chef Jochen Vogel soll die Geschäfte bis zum Abschluss der Transaktion leiten und anschließend in den Obi-Vorstand wechseln. Bei Obi bleiben „bis auf Weiteres“ der frühere Galeria-Manager und jetzige Obi-Finanzchef Miguel Müllenbach und Chief Commercial Officer Jochen Ludwig an der Spitze.

Die Umstellung wird einige Zeit, voraussichtlich zwölf bis 18 Monate, nach der Genehmigung in Anspruch nehmen. Erfahrungsgemäß ist die Integration zweier Marken, zweier Systeme und Sortimente aufwendig und oft auch fehleranfällig. Die fusionierte Gruppe wäre vergleichsweise groß und könnte dadurch etwa beim Einkauf ihre Marktmacht gegenüber Lieferanten ausspielen.

Ziel ist es, dass 292 Toom-Märkte umbenannt werden. Obi würde durch den Zusammenschluss dann auf etwa 600 Standorte kommen. Die Toom-Stammkundschaft könnte das verunsichern, weil Obi in Bezug auf Kundenzufriedenheit nicht unter den Top drei liegt. Obi teilte mit, das Filialnetz solle „gezielt verdichtet und ergänzt werden, sodass für die meisten Menschen in Deutschland ein Obi Markt künftig in durchschnittlich 20 Minuten erreichbar sein wird“.