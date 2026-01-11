Paul ist nicht wirklich obdachlos, sagt er. Er hat ja seine Plastikkarte. Mit der kann er das Backsteingebäude an der Friesenstraße 22 verlassen und betreten, wann immer er will. Er muss sich nicht jeden Nachmittag aufs Neue anstellen, wie die anderen mit den Papierkarten. Also normalerweise, denn an so kalten Wintertagen wie diesen dürfen auch die anderen tagsüber drinbleiben. Aber trotzdem, sagt Paul, ist er stolz darauf, dass er die Plastikkarte hat.