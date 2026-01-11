Zum Hauptinhalt springen

Obdachlosigkeit im Winter„Draußen auf der Straße stirbst du“

Lesezeit: 5 Min.

Viele Obdachlose schlafen bei eisigen Temperaturen und Schnee auf der Straße.
Viele Obdachlose schlafen bei eisigen Temperaturen und Schnee auf der Straße. (Foto: -/picture alliance / ABBfoto)

Fast eine halbe Million Menschen sind wohnungslos in Deutschland. Sie alle kämpfen gegen den Schnee an, versuchen zu überleben und finden Schutz in Winternotprogrammen. Paul, 20, aus Hamburg ist einer von ihnen.

Von Paulina Würminghausen, Hamburg

Paul ist nicht wirklich obdachlos, sagt er. Er hat ja seine Plastikkarte. Mit der kann er das Backsteingebäude an der Friesenstraße 22 verlassen und betreten, wann immer er will. Er muss sich nicht jeden Nachmittag aufs Neue anstellen, wie die anderen mit den Papierkarten. Also normalerweise, denn an so kalten Wintertagen wie diesen dürfen auch die anderen tagsüber drinbleiben. Aber trotzdem, sagt Paul, ist er stolz darauf, dass er die Plastikkarte hat.

Zur SZ-Startseite

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite