Paul ist nicht wirklich obdachlos, sagt er. Er hat ja seine Plastikkarte. Mit der kann er das Backsteingebäude an der Friesenstraße 22 verlassen und betreten, wann immer er will. Er muss sich nicht jeden Nachmittag aufs Neue anstellen, wie die anderen mit den Papierkarten. Also normalerweise, denn an so kalten Wintertagen wie diesen dürfen auch die anderen tagsüber drinbleiben. Aber trotzdem, sagt Paul, ist er stolz darauf, dass er die Plastikkarte hat.
Obdachlosigkeit im Winter„Draußen auf der Straße stirbst du“
Lesezeit: 5 Min.
Fast eine halbe Million Menschen sind wohnungslos in Deutschland. Sie alle kämpfen gegen den Schnee an, versuchen zu überleben und finden Schutz in Winternotprogrammen. Paul, 20, aus Hamburg ist einer von ihnen.
Von Paulina Würminghausen, Hamburg
Lesen Sie mehr zum Thema