An einem Goldrausch verdienen meist die am besten, die das Werkzeug und die Ausrüstung für die Goldsucher verkaufen. Während viele der Letzteren mit leeren Händen heimkehren, haben die Ersteren ihr Geschäft bereits gemacht. Das gilt besonders dann, wenn die Verkäufer dieser Waren nahezu konkurrenzlos sind.
Künstliche IntelligenzBlase? Welche Blase?
Lesezeit: 2 Min.
Der Chipkonzern Nvidia, durch den KI-Boom aufgestiegen zur wertvollsten Firma der Welt, hat ein weiteres Mal überraschend gute Quartalszahlen vorgelegt – trotz der Befürchtungen vor einem Crash.
