Mehr, mehr und immer mehr: Die Gier nach den Chips von Nvidia, noch scheint sie ungebrochen zu sein. Ein weiteres Mal überraschte der Chiphersteller aus Santa Clara, Kalifornien, mit Quartalszahlen, die über den Erwartungen lagen. Und die sind ohnehin groß. Groß wie der Börsenwert des Unternehmens, der nunmehr bei schwindelerregenden 5,6 Billionen Dollar liegt und es damit zum wertvollsten der Welt macht, vor dem Google-Mutterkonzern Alphabet (4,7 Billionen Dollar).