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KI-ChipsNvidia, wie lange kann das noch gut gehen?

Lesezeit: 3 Min.

Nvidia-Gründer und Chef Jensen Huang gestikuliert auf der Bühne der Consumer Electronics Show in Las Vegas Anfang Januar dieses Jahres.
Nvidia-Gründer und Chef Jensen Huang gestikuliert auf der Bühne der Consumer Electronics Show in Las Vegas Anfang Januar dieses Jahres. Patrick T. Fallon/AFP

Wertvollstes Unternehmen der Welt, riesiger Gewinn – und trotzdem nur mäßig begeisterte Investoren. Was ist los beim KI-Profiteur Nummer eins?

Von Helmut Martin-Jung

Mehr, mehr und immer mehr: Die Gier nach den Chips von Nvidia, noch scheint sie ungebrochen zu sein. Ein weiteres Mal überraschte der Chiphersteller aus Santa Clara, Kalifornien, mit Quartalszahlen, die über den Erwartungen lagen. Und die sind ohnehin groß. Groß wie der Börsenwert des Unternehmens, der nunmehr bei schwindelerregenden 5,6 Billionen Dollar liegt und es damit zum wertvollsten der Welt macht, vor dem Google-Mutterkonzern Alphabet (4,7 Billionen Dollar).

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