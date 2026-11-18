Und sie verkaufen sich weiter wie warme Semmeln: Das Geschäft mit KI-Chips des Nvidia -Konzerns läuft prächtig. Der Umsatz verdoppelte sich im Vergleich zum Vorjahr auf 115,8 Milliarden Dollar (105,2 Milliarden Euro). Nvidia übertraf damit deutlich die Erwartungen von Analysten, die im Schnitt mit 109 Milliarden Dollar gerechnet hatten. Auch der Gewinn stieg im selben Maße an, er beträgt 65,3 Milliarden Dollar – auch das ist gut doppelt so viel wie vor einem Jahr.

Bisher ist nicht abzusehen, dass die Turbulenzen, in die Nvidia durch eine mutmaßliche Spionage sowie Affären des Gründers und langjährigen Chefs Jensen Huang mit Angestellten seiner Firma geraten ist, dem Geschäft schaden würden. Für das laufende Quartal rechnet Nvidia mit einem Umsatz von 130 Milliarden Dollar vorher, plus/minus drei Prozent. Analysten hatten im Schnitt mit 125 Milliarden Dollar gerechnet. Bei 130 Milliarden Dollar wäre es ein Zuwachs von 91 Prozent im Jahresvergleich.

Zugleich hat Nvidia bekannt gegeben, dass Huang nicht mehr als Chef installiert werde. „Der Verwaltungsrat hat entschieden, dass er Jensen nicht wieder einsetzen wird“, sagte Interimschefin Colette Kress im Sender CNBC. Huang war bis zu seinem unvermeidlichen Rücktritt in der vergangenen Woche das Gesicht von Nvidia. Er hatte wenige Stunden vor dem Statement des Verwaltungsrates noch verlauten lassen, dass er ein Rückkehrangebot annehmen würde. Viele Mitarbeiter, Investoren und Geschäftspartner von Nvidia riefen ihn auf, wieder den Chefposten zu übernehmen, erklärte der 63-Jährige.

Verwaltungsratschef Harvey Jones sagte, Huang habe seinen Rücktritt nach dem Bekanntwerden von Verhalten eingereicht, das „mit dem Verhaltenskodex, den Standards und kulturellen Normen des Unternehmens nicht vereinbar war“, sagte er. „Der Verwaltungsrat nahm seinen Rücktritt einstimmig an und hat nicht vor, Jensen wieder als Chef einzusetzen.“

Bei der Bekanntgabe der jüngsten Quartalszahlen machte Interimschefin Kress nun deutlich, dass das starke Wachstum des Nvidia-Geschäfts im KI-Boom auch ohne die Galionsfigur Huang weitergehen werde. Das Umsatzwachstum im kommenden Geschäftsjahr werde von 70 auf 75 Prozent steigen, kündigte sie an. Die Anleger zeigten sich zufrieden: Die Aktie stieg im nachbörslichen US-Handel um mehr als vier Prozent.

Was wusste Nvidia über Chip-Lieferungen nach China

Inzwischen gibt es auch mehr Fragen dazu, was Nvidia über Lieferungen von KI-Chips nach China wusste. Die Firma Megaspeed wurde zur Zeit von Huangs Affäre mit deren Managerin von US-Behörden verdächtigt, Nvidia-Technik verbotenerweise nach China weitergeleitet zu haben.

Nvidia nutzte seine schnell steigenden Milliardengewinne unter Huangs Regie auch für Garantien oder Finanzspritzen an zum Teil klamme KI-Start-ups. Ein großer Teil dieses Geldes landet dann wiederum wieder bei Nvidia, weil diese Firmen Chips bei Nvidia kaufen oder Rechenleistung von Nvidia anmieten.

Eine der großen Fragen nach Huangs Abgang war, ob dieser Kreislauf ohne ihn weitergehen wird. Interimschefin Kress sagte dazu, man werde zwar mit Bedacht vorgehen, aber weiterhin diese Rolle für die Branche übernehmen. Nvidia bleibe also als „Bank der KI“ erhalten, resümierte der Tech-Analyst Gene Munster. Kress war als Finanzchefin von Nvidia ebenfalls in die Deals involviert.

Unter Huangs Führung wurde der Chip-Konzern Nvidia sozusagen zum Motor des KI-Booms. Die Firma war ursprünglich auf Grafik-Chips spezialisiert. In den vergangenen Jahren stellte sich aber heraus, dass die Technologie dahinter sich besonders gut für das Training künstlicher Intelligenz eignet.

Die wohl größte Frage aber ist, ob der KI-Boom ungebrochen weitergehen kann. Viele der konkurrierenden Unternehmen verdienen noch kein Geld, geben aber Milliarden für die Weiterentwicklung ihrer Modelle aus. Für Nvidia dürfte es an der Spitze auch ungemütlicher werden. Firmen wie Microsoft, Google oder Amazon entwickeln eigene Chips, dazu kommen Konkurrenten wie AMD. Zurücklehnen jedenfalls ist keine Option.