Jensen Huang ist ein Mann für Überraschungen. Aus Nvidia, einer einst nur Computerfans bekannten Firma für Computerspiele-Hardware, hat er in mehr als 30 Jahren die derzeit wertvollste Firma der Welt gebaut, Börsenwert 4,5 Billionen Dollar. Ohne Nvidia wären die Open AIs und Anthropics dieser Welt nicht das, was sie heute sind: führende KI-Unternehmen. Während die allerdings noch kein Geld verdienen, sondern Milliarden Dollar in immer größere, verbesserte Modelle für künstliche Intelligenz stecken, sahnt Nvidia ab. Auch die jüngsten Quartalszahlen waren überraschend gut. Bei einem Umsatz von 57,01 Milliarden Dollar erzielte Nvidia einen Nettogewinn von 31,91 Milliarden Dollar. Die Aktie stieg nachbörslich um sechs Prozent an.
Nvidia-QuartalszahlenDie KI-Blase schwillt an, aber sie platzt nicht
Lesezeit: 4 Min.
Erneut hat der Chiphersteller Nvidia die Erwartungen übertroffen und damit klargemacht: Der Hype um künstliche Intelligenz ist keineswegs vorbei. Fragt sich nur, ob das auf Dauer gut gehen kann.
Von Helmut Martin-Jung
Künstliche Intelligenz:KI ist eine Blase
Künstliche Intelligenz wird Erwartungen enttäuschen und Investoren Geld kosten – so wie jede Technologie. Sogar ihr prominentester Fürsprecher sagt: „Jemand wird sich die Finger verbrennen.“
Lesen Sie mehr zum Thema