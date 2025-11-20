Jensen Huang ist ein Mann für Überraschungen. Aus Nvidia, einer einst nur Computerfans bekannten Firma für Computerspiele-Hardware, hat er in mehr als 30 Jahren die derzeit wertvollste Firma der Welt gebaut, Börsenwert 4,5 Billionen Dollar. Ohne Nvidia wären die Open AIs und Anthropics dieser Welt nicht das, was sie heute sind: führende KI-Unternehmen. Während die allerdings noch kein Geld verdienen, sondern Milliarden Dollar in immer größere, verbesserte Modelle für künstliche Intelligenz stecken, sahnt Nvidia ab. Auch die jüngsten Quartalszahlen waren überraschend gut. Bei einem Umsatz von 57,01 Milliarden Dollar erzielte Nvidia einen Nettogewinn von 31,91 Milliarden Dollar. Die Aktie stieg nachbörslich um sechs Prozent an.