Alice Huang, die mutmaßliche Spionin, hat jahrelang ein Unternehmen geleitet, das im großen Stil Nvidia-Technik gekauft hat. Die US-Behörden haben nun einen Verdacht.

Für Nvidia-Chef Jensen Huang ist die öffentlich gewordene Affäre mit der mutmaßlichen Spionin Alice Huang schon unangenehm genug. Doch gab es neben der privaten auch eine geschäftliche Verbindung: Alice Huang leitete zeitweise das Unternehmen Megaspeed International, das Nvidia-Technik in Milliardenhöhe kaufte. Auch amerikanische Ermittler interessierten sich schon länger für Megaspeed. Der Verdacht: Hochmoderne KI-Chips könnten über das Unternehmen illegal nach China gelangt sein. Was ist das für eine Firma?