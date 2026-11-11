Zum Hauptinhalt springen

MegaspeedWurden hier Nvidia-Chips nach China geschmuggelt?

Lesezeit: 3 Min.

Ein kleines Büro für ein Milliardenbusiness: die Räume von Megaspeed International in Singapur.
Ein kleines Büro für ein Milliardenbusiness: die Räume von Megaspeed International in Singapur.
Taryn Ng/AFP

Alice Huang, die mutmaßliche Spionin, hat jahrelang ein Unternehmen geleitet, das im großen Stil Nvidia-Technik gekauft hat. Die US-Behörden haben nun einen Verdacht.

Von Gregor Scheu, Peking

SZ bei Google bevorzugen

Für Nvidia-Chef Jensen Huang ist die öffentlich gewordene Affäre mit der mutmaßlichen Spionin Alice Huang schon unangenehm genug. Doch gab es neben der privaten auch eine geschäftliche Verbindung: Alice Huang leitete zeitweise das Unternehmen Megaspeed International, das Nvidia-Technik in Milliardenhöhe kaufte. Auch amerikanische Ermittler interessierten sich schon länger für Megaspeed. Der Verdacht: Hochmoderne KI-Chips könnten über das Unternehmen illegal nach China gelangt sein. Was ist das für eine Firma?

Zur SZ-Startseite

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite