Der Nvidia-Chef war kurz weg, jetzt ist er wieder da. Und mit ihm die Frage: Wie ist nun eigentlich die Stimmung im Silicon Valley? Ein Besuch in Santa Clara, wo der mächtigste Chipkonzern der Welt zu Hause ist.

Immer noch herrlich analog, der Flughafen von San José. Wem der Sinn danach steht, kriegt eine Bordkarte auf Papier. Ausgedruckt von einem Automaten, der so alt ist wie der Mensch, der hier alles überwacht. Schöne alte Welt. Wer die neue sehen will, braucht mit dem Auto keine zehn Minuten. Hier, in Santa Clara, Kalifornien, hat Nvidia seinen Firmensitz. Wer schon mal dort war, spricht von einer transzendenten Erfahrung, ganz anders als der Airport, der ein wenig aus der Zeit gefallen wirkt.