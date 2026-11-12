Der langjährige Chef des weltgrößten Chipkonzerns Nvidia , Jensen Huang , tritt wegen einer Affäre mit einer mutmaßlichen chinesischen Spionin mit sofortiger Wirkung zurück. Seine Aufgaben übernehme vorübergehend die bisherige Finanzchefin Colette Kress, teilte der US-Konzern am Donnerstag mit.

In den vergangenen Tagen hatte es Medienberichte gegeben, wonach der 63 Jahre alte Firmengründer und Multimilliardär ein Verhältnis zu einer Frau gehabt habe, die nach Vermutungen in US-Sicherheitskreisen eine chinesische Spionin sein könnte. Huang, der seit gut 40 Jahren verheiratet ist, bestätigte in einer E-Mail an Nvidia-Beschäftigte eine außereheliche Affäre.

Nvidia : Ach, du Jacke Seine Anfälligkeit für Affären war Jensen Huang anzusehen, meinen Modeexperten: Männer in der Midlife-Crisis könne man zielsicher an einem Kleidungsstück erkennen. SZ Plus Von Julia Werner ...

Die New York Times und das Wall Street Journal berichteten am Mittwoch zudem, der Konzernboss habe eine weitere Affäre mit einer ihm unterstellten Top-Managerin des Unternehmens gehabt. Huang und Nvidia äußerten sich nicht dazu. Die Aktie des Chip-Konzerns, der zu den wertvollsten Unternehmen gehört, fiel im nachbörslichen Handel um rund sieben Prozent.

Huangs Name ist untrennbar mit Nvidia verbunden

Bei Affären im Unternehmen haben amerikanische Verwaltungsräte oft eine sehr geringe Toleranzschwelle, in mehreren Fällen haben sie Spitzenmanager schon den Job gekostet.

Huangs Name ist untrennbar mit Nvidia verbunden: Er ist seit der Gründung des Chip-Konzerns vor mehr als 30 Jahren dessen Chef und gilt als treibende Kraft des Aufstiegs der Firma aus dem Silicon Valley, die bis vor wenigen Jahren vor allem für Computer-Grafikkarten bekannt war und dank des KI-Booms einen steilen Aufstieg erlebte. Auch die Management-Struktur ist außergewöhnlich stark auf Huang zugeschnitten. Medien zufolge berichten rund 60 Manager direkt an ihn. Damit ist er stärker ins Tagesgeschäft involviert als andere Chefs großer Konzerne - und auch schwieriger zu ersetzen.