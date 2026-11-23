Der Chipkonzern Nvidia hat seinen wegen eines Spionageskandals zurückgetretenen Vorstandschef Jensen Huang zurückgeholt. Huang sei ab sofort wieder Konzernchef, erklärte das Unternehmen am Montag. Die Nachricht kam überraschend, nachdem sowohl Interimschefin Colette Kress als auch der Aufsichtsrat eine Rückkehr Huangs an die Spitze des von ihm mitgegründeten Konzerns ausgeschlossen hatten.

Huang war vorvergangene Woche nach zunehmendem Druck zurückgetreten, nachdem mindestens zwei außereheliche Affären bekannt geworden waren. Bei einer der Geliebten, einer Managerin des damaligen Nvidia-Kunden Megaspeed, haben US-Sicherheitsbehörden den Verdacht, dass sie vom chinesischen Geheimdienst angeworben worden war. Die andere ist eine Top-Managerin von Nvidia, die Huang unterstellt war.

Und nun also die Wende. Für eine Rückkehr Huangs hatte sich trotz aller Kritik auch US-Präsident Donald Trump ausgesprochen. „Er hat einige schlechte Entscheidungen getroffen, aber er ist eine brillante Person“, sagte Trump bei einer Pressekonferenz im Weißen Haus. Der Verwaltungsrat habe einstimmig für die Rückkehr des Managers als Chef und Chairman gestimmt, teilte das Unternehmen am Montag mit. Finanzchefin Colette Kress, die vorübergehend zur Vorstandschefin an die Spitze von Nvidia berufen worden war, werde weiter ihren Posten als CFO ausüben.

Dass Huangs wieder eingesetzt werde, stelle kein Risiko für die nationale Sicherheit dar, hieß es in der Mitteilung weiter. Der Verwaltungsrat werde einen Ausschuss einrichten, der untersuchen solle, inwieweit Huang Ziel eines ausländischen Geheimdienstes geworden sei. Ferner suche das Unternehmen einen Chief Compliance Officer, der über die Einhaltung von Richtlinien wachen soll.

Die Rückkehr Huangs machte sich direkt an der Börse bemerkbar. Im vorbörslichen Handel stieg die Aktie um mehr als 30 Prozent.