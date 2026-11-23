Der Chipkonzern Nvidia hat seinen wegen eines Spionageskandals zurückgetretenen Vorstandschef Jensen Huang zurückgeholt. Huang sei von sofort an wieder Konzernchef, erklärte das Unternehmen am Montag. Die Nachricht kommt überraschend, nachdem sowohl Interimschefin Colette Kress als auch der Aufsichtsrat eine Rückkehr Huangs an die Spitze des von ihm mitgegründeten Konzerns ausgeschlossen hatten.

Huang war vorvergangene Woche nach zunehmendem Druck zurückgetreten, nachdem mindestens zwei außereheliche Affären bekannt geworden waren. Bei einer der Geliebten, einer Managerin des damaligen Nvidia-Kunden Megaspeed, haben US-Sicherheitsbehörden den Verdacht, dass sie vom chinesischen Geheimdienst angeworben worden war. Die andere ist eine Top-Managerin von Nvidia, die Huang unterstellt war – eigentlich ein absolutes No-Go in US-Unternehmen.

Und nun also die Wende. Für eine Rückkehr Huangs hatte sich trotz aller Kritik auch US-Präsident Donald Trump ausgesprochen. „Er hat einige schlechte Entscheidungen getroffen, aber er ist eine brillante Person“, sagte Trump bei einer Pressekonferenz im Weißen Haus. Auch Huang selbst hatte sich dafür offen gezeigt: Laut der Financial Times hatten er und eine Gruppe von Unterstützern in der vergangenen Woche für seine Rückkehr an die Spitze von Nvidia geworben. Mit Erfolg. Der Verwaltungsrat habe einstimmig für die Rückkehr des Managers als Chef und Chairman gestimmt, teilte das Unternehmen am Montag mit. Finanzchefin Kress, die vorübergehend zur Vorstandschefin berufen worden war, werde ihren Posten behalten.

Ein Compliance-Verantwortlicher wird gesucht

Dass Huang wiedereingesetzt werde, stelle kein Risiko für die nationale Sicherheit dar, hieß es in der Mitteilung weiter. Der Verwaltungsrat werde einen Ausschuss einrichten, der untersuchen solle, inwieweit Huang Ziel eines ausländischen Geheimdienstes geworden sei. Ferner suche das Unternehmen einen Chief Compliance Officer, der über die Einhaltung von Richtlinien wachen soll. Gegen Nvidia laufen derzeit mehrere Untersuchungen der US-Börsenaufsicht SEC und des Justizministeriums. Dabei geht es unter anderem um mögliche Buchhaltungsprobleme und den mutmaßlichen Schmuggel von Chips.

„Der Aufsichtsrat glaubt, dass Jensen der Richtige ist, um Nvidia zu führen und dass seine Wiedereinsetzung im besten Interesse unserer Aktionäre, Mitarbeiter und Kunden ist“, wird der Vorsitzende des Gremiums, Harvey C. Jones, in der Mitteilung von Nvidia zitiert. „Wir haben volles Vertrauen in Jensen und freuen uns darauf, mit ihm zu arbeiten, wenn er die Führung des Unternehmens wiederaufnimmt.“

Huang selbst sagte laut der Mitteilung, er fühle sich „geehrt, zu Nvidia zurückzukehren und eines der wichtigsten Technologieunternehmen der Welt am Beginn einer neuen industriellen Revolution zu führen“. Er übernehme diese Verantwortung „mit größter Bescheidenheit und erneuertem Engagement“.

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Die Rückkehr Huangs machte sich direkt an der Börse bemerkbar. Zur Öffnung der Börsen sprang die Aktie des Chipherstellers um mehr als 30 Prozent nach oben.

Das Finanzinformations- und Analyseunternehmen Morningstar wertet die Rückkehr Huangs als fast so großen Schock wie seinen Rücktritt. Manche Investoren würden das begrüßen, so Lindsey Stewart, Director of Institutional Insights. Aber es stellten sich auch Fragen dazu, wer am besten geeignet sein könnte, eine angemessene Unternehmensführung und Kontrolle zu gewährleisten. Schließlich stehe Nvidia im Zentrum des globalen KI-Ökosystems. Diese Fragen seien bisher unbeantwortet.

Huangs Ablösung hatte die KI-Branche schwer erschüttert. Einerseits, weil der neue alte Chef den für die Industrie so wichtigen Konzern vollständig auf sich zugeschnitten hatte. Ohne den charismatischen Chef schien vielen nicht nur eine Zukunft von Nvidia undenkbar – Anleger sorgten sich, der gesamte KI-Boom an der Börse könnte deshalb gestoppt werden.

Huang war immer gegen Exportbeschränkungen

Außerdem veranschaulicht der Skandal den politischen Wettlauf zwischen den USA und China um die Vorherrschaft bei künstlicher Intelligenz. Die USA haben Exportbeschränkungen auf die leistungsfähigsten KI-Chips verhängt, China versuchte diese zu verhindern – und offenbar auch, sie zu umgehen. Megaspeed, das Unternehmen, in dem die mutmaßliche Spionin Alice Huang zeitweise tätig war und das im großen Stile Nvidia-Chips kaufte, steht im Verdacht, diese illegalerweise nach China geschmuggelt zu haben. Allein Alice Huang, die Geliebte von Jensen Huang, soll Chips im Wert von 7,5 Milliarden Dollar nach China gebracht haben.

Jensen Huang selbst hatte die Exportbeschränkungen der USA stets kritisch gesehen und auch bei US-Präsident Trump dafür geworben, sie abzubauen oder zumindest abzumildern. Seinem Konzern dürften durch die Regeln viele Milliarden US-Dollar entgangen sein.

Der Skandal hatte daher auch eine politische Komponente. Der US-Präsident soll mehrmals über die Affäre zu der mutmaßlichen Spionin informiert worden sein, tätig wurde er allerdings nicht. Im Gegenteil: Trotz der Warnungen nahm er Huang im Mai mit zu seinem Besuch beim chinesischen Staatschef Xi Jinping, auch beim Gegenbesuch Xis im September saßen Huang und seine Frau Lori mit auf dem Bankett. Die Demokraten, die seit dem Midterms in beiden Kammern die Mehrheit haben, haben bereits angekündigt, die Verbindungen zwischen Nvidia, Donald Trump und China untersuchen zu wollen.

Auch US-Handelsminister Howard Lutnick war wegen der Sache unter Druck geraten. Außenminister Marco Rubio soll ihn schon 2025 über den Verdacht informiert haben, dass der Nvidia-Chef eine Affäre mit einer mutmaßlichen Spionin haben könnte. Lutnick blieb aber, wie der US-Präsident auch, untätig. Einem Bericht des Portals Axios zufolge soll Lutnick außerdem die Prüfung der Vorgänge beim Nvidia-Kunden Megaspeed verzögert haben.

Huang war als Grundschüler in die USA gekommen und hatte sich vielen Widerständen zum Trotz nach oben gearbeitet. Auch wenn die Firma etwas zu sehr auf ihn ausgerichtet sein mag, schreibt man ihm doch wesentliche Teile des Erfolgs zu, der in den vergangenen Jahren dazu geführt hatte, dass Nvidia zeitweise die wertvollste Firma der Welt war.

Besonders sein Festhalten daran, die ursprünglich für Grafikkarten entwickelten Chips für andere Anwendungen fit zu machen, etwa als Beschleuniger für Supercomputer oder dann für das Training gewaltiger Datenmengen für KI-Sprachmodelle, sollte sich auszahlen. Angesichts der dafür nötigen Milliardeninvestitionen hatten ihm viele, auch hochrangige Mitarbeiter, davon abgeraten.