Der zurückgetretene Chef hat Nvidia groß und erfolgreich gemacht. Doch jetzt ist er seiner Hybris erlegen und hat schwere Fehler gemacht. Die Firma muss trotzdem gerettet werden, mit funktionierendem Management.

Er hat sich bewusst als eine Art Rocker der Chipindustrie inszeniert: Jensen Huang trägt bei öffentlichen Auftritten oft eine schwarze Lederjacke, er gab sich umgänglich und locker. Als er vor wenigen Wochen bei einer Investorenkonferenz in Berlin war, ist er nicht in ein Sternelokal gegangen, sondern hat einen Döner-Imbiss in Schöneberg besucht. Jetzt ist er Opfer seiner eigenen Hybris geworden: Seit Donnerstag vergangener Woche ist Huang als Chef des amerikanischen Hightechunternehmens Nvidia raus, nachdem mehrere angebliche Affären bekannt wurden, eine mit einer mutmaßlichen chinesischen Spionin.