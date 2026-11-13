Wenn eine Firma es schafft, einen Börsenwert von mehr als fünf Billionen Dollar zu erreichen, ist es wohl egal, wie sie heißt. Das war noch anders zu den Anfängen des Chipkonzerns Nvidia, der jetzt seinen Gründer und Alleinherrscher Jensen Huang und eine Billion Dollar an Wert verloren hat. Damals war der Name Programm, so geht zumindest die Firmenlegende. Die Konkurrenz sollte sozusagen vor Neid erblassen angesichts der Chips des Start-ups aus Santa Clara. Das lateinische Wort invidia heißt Neid, auf Englisch envy. In anderen Quellen ist auch davon die Rede, das Nv am Anfang stehe für neue Version. Wie dem auch sei, das in der Filiale einer Burgerkette gegründete Unternehmen hat sich mit seinen Grafikchips gegen 30 Konkurrenten durchgesetzt und blieb 2006 als einzige selbständige Firma auf diesem Gebiet übrig. Mehrmals war es allerdings sehr knapp. Einmal etwa hatte Huang auf die falsche Technologie gesetzt, ein anderer Standard setzte sich durch und Nvidia ging fast pleite. Aus jener Zeit stammt das inoffizielle Firmenmotto, das da lautet: „Wir sind 30 Tage davon entfernt zu schließen.“ So weit ist es heute noch nicht, aber spannend zu sehen, wie es Nvidia ohne Huang gehen wird.