Jensen Huang entschuldigt sich für seine Affäre mit einer mutmaßlichen chinesischen Agentin. Inzwischen ermittelt das FBI in der Sache, Trump stellt sich hinter ihn. Die wichtigsten Fragen und Antworten.

Es kommt nicht häufig vor, dass Chefs so demütig auftreten wie Jensen Huang. „Ich bin meiner Frau untreu gewesen“, schrieb der Nvidia-Boss am Sonntag in einer E-Mail an seine Mitarbeiter, „es gibt keine Entschuldigung für das, was ich getan habe.“