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AffäreKann der Nvidia-Chef im Amt bleiben?

Lesezeit: 5 Min.

Wurde eine chinesische Spionin auf Nvidias CEO Jensen Huang angesetzt?
Wurde eine chinesische Spionin auf Nvidias CEO Jensen Huang angesetzt?
Foto: I-Hwa Cheng /AFP

Jensen Huang entschuldigt sich für seine Affäre mit einer mutmaßlichen chinesischen Agentin. Inzwischen ermittelt das FBI in der Sache, Trump stellt sich hinter ihn. Die wichtigsten Fragen und Antworten.

Von Ann-Kathrin Nezik und Gregor Scheu, New York/Peking

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Es kommt nicht häufig vor, dass Chefs so demütig auftreten wie Jensen Huang. „Ich bin meiner Frau untreu gewesen“, schrieb der Nvidia-Boss am Sonntag in einer E-Mail an seine Mitarbeiter, „es gibt keine Entschuldigung für das, was ich getan habe.“

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Nvidia-Chef Jensen Huang räumt in einer Mail eine Affäre mit einer Frau ein. Nach Vermutung von US-Sicherheitskreisen könnte die Frau von einem chinesischen Geheimdienst angeworben worden sein.

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